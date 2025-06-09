​​​​​​​АПБА прояснило ситуацию вокруг качества макарон "Barilla"

09:53

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) прокомментировало распространяемую в СМИ информацию о макаронах под торговой маркой "Barilla".

Как сообщили Report в АПБА, в некоторых новостных сайтах появилась информация об отзыве в ряде стран партии цельнозерновых макарон "İntegrale Vollkorn Penne Rigate" марки "Barilla" в связи с выявленными несоответствиями.

В Агентстве отметили, что указанная партия продукции в Азербайджан не импортировалась.

"Кроме того, по результатам лабораторных исследований других партий данной продукции, поставляемой на азербайджанский рынок, несоответствий по показателям качества и безопасности выявлено не было. Эти данные позволяют утверждать, что макароны марки "Barilla", находящиеся в продаже в Азербайджане, безопасны и пригодны к употреблению", – говорится в заявлении АПБА.