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​​​​​​​АПБА прояснило ситуацию вокруг качества макарон "Barilla"

​​​​​​​АПБА прояснило ситуацию вокруг качества макарон "Barilla" 09:53
Здоровье
9 июня 2025 г. 10:03
​​​​​​​АПБА прояснило ситуацию вокруг качества макарон Barilla

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) прокомментировало распространяемую в СМИ информацию о макаронах под торговой маркой "Barilla".

Как сообщили Report в АПБА, в некоторых новостных сайтах появилась информация об отзыве в ряде стран партии цельнозерновых макарон "İntegrale Vollkorn Penne Rigate" марки "Barilla" в связи с выявленными несоответствиями.

В Агентстве отметили, что указанная партия продукции в Азербайджан не импортировалась.

"Кроме того, по результатам лабораторных исследований других партий данной продукции, поставляемой на азербайджанский рынок, несоответствий по показателям качества и безопасности выявлено не было. Эти данные позволяют утверждать, что макароны марки "Barilla", находящиеся в продаже в Азербайджане, безопасны и пригодны к употреблению", – говорится в заявлении АПБА.

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Версия на азербайджанском языке AQTA "Barilla" makaronları ilə bağlı yayılan xəbərlərə aydınlıq gətirib

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