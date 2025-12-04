Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    АПБА провело рейд на Ясамальском базаре и около станции метро "Иншаатчылар"

    Здоровье
    • 04 декабря, 2025
    • 12:17
    АПБА провело рейд на Ясамальском базаре и около станции метро Иншаатчылар

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) провело рейд по выявлению незаконной уличной торговли на территории Ясамальского базара и в окрестностях станции метро "Иншаатчылар" в Баку.

    Как сообщили Report в АПБА, на Ясамальском базаре обнаружены многочисленные случаи продажи яиц, молока и молочной продукции без обязательной ветеринарной экспертизы. Установлено, что эти продукты хранятся в открытых условиях, без использования холодильного оборудования и без соблюдения температурного режима. На том же рынке специалисты обнаружили различные виды домашних солений, реализуемых без этикеток.

    Также установлено, что на стихийных торговых точках около станции метро "Иншаатчылар" продукты питания повышенного риска - свежая рыба, куриное мясо, соленья, сливочное масло и молочные продукты - продавались в антисанитарных условиях. Отсутствовало не только соблюдение элементарных правил хранения и температурных режимов, но и какая-либо ветеринарная документация, подтверждающая безопасность продукции.

    По результатам проверки АПБА выдало обязательные для исполнения предписания по немедленному устранению всех выявленных нарушений.

    С продавцами были проведены разъяснительные беседы о требованиях действующего законодательства в сфере торговли пищевыми продуктами.

    "Yasamal" bazarı və "İnşaatçılar" metrostansiyası ətrafında qanunsuz küçə satışına qarşı reyd keçirilib
