Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    АПБА пресекло попытку продать 154 кг конины под видом говядины

    Здоровье
    • 21 ноября, 2025
    • 13:48
    АПБА пресекло попытку продать 154 кг конины под видом говядины

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) пресекло попытку продажи 154 килограммов конины под видом говядины.

    Как сообщили Report в агентстве, нарушение было выявлено в ходе совместного рейда сотрудников агентства и Бардинского районного отделения полиции.

    Мясо неизвестного происхождения было разделано и отделено от костей в одном из частных домов в Барде. Местный житель Натиг Гусейнов перевозил его в багажнике автомобиля марки Mercedes с госномером 99 CJ 158, намереваясь доставить в Баку для продажи под видом говядины. Мясо в том числе хранилось в антисанитарных условиях.

    По факту нарушения применены меры в соответствии с законодательством. Непригодная к употреблению конина была помещена на хранение в холодильную камеру, образцы направлены на лабораторное исследование в Институт продовольственной безопасности.

    Фото
    Bərdədə 154 kiloqram at ətinin mal əti adı ilə satışa çıxarılmasının qarşısı alınıb

    Последние новости

    15:02

    Токаев: Мы готовы принять участие в продвижении мирного процесса между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    15:02

    Истребитель индийских ВВС разбился на Dubai Airshow 2025

    Другие страны
    15:01

    Йоханн Вадевульф: План США по Украине является одним из перечней вариантов

    Другие страны
    14:59

    Грузия обнародовала стоимость импорта природного газа из Азербайджана

    Энергетика
    14:58

    СМИ: IHC заинтересован в покупке иностранных активов "Лукойла"

    Энергетика
    14:57

    Премьер Армении заявил о важной роли Казахстана в переговорах с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:56

    В октябре Грузия увеличила закупки нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в 354 раза

    Энергетика
    14:56
    Фото

    Переселившимся в село Хоровлу вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    14:56
    Видео

    Haber Global получил пять наград на международном конкурсе в Анкаре

    Медиа
    Лента новостей