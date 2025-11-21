АПБА пресекло попытку продать 154 кг конины под видом говядины

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) пресекло попытку продажи 154 килограммов конины под видом говядины.

Как сообщили Report в агентстве, нарушение было выявлено в ходе совместного рейда сотрудников агентства и Бардинского районного отделения полиции.

Мясо неизвестного происхождения было разделано и отделено от костей в одном из частных домов в Барде. Местный житель Натиг Гусейнов перевозил его в багажнике автомобиля марки Mercedes с госномером 99 CJ 158, намереваясь доставить в Баку для продажи под видом говядины. Мясо в том числе хранилось в антисанитарных условиях.

По факту нарушения применены меры в соответствии с законодательством. Непригодная к употреблению конина была помещена на хранение в холодильную камеру, образцы направлены на лабораторное исследование в Институт продовольственной безопасности.