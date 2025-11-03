АПБА отправило на утилизацию 480 кг сырья для мороженого из Европы

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) приняло решение уничтожить 480 кг полуфабриката для производства мороженого.

Как сообщили Report в АПБА, продукция под торговой маркой "Special Frutta" была импортирована из Сан-Марино компанией "Virtus Commerce".

Причиной стало обнаружение металлических частиц в продукте, о чем АПБА уведомили соответствующие структуры Евросоюза.

Процедура утилизации проведена на полигонах компании "Təmiz Şəhər" в Балаханы, где загрязненная продукция была захоронена в грунте в соответствии с санитарными нормами.