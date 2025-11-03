Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    АПБА отправило на утилизацию 480 кг сырья для мороженого из Европы

    Здоровье
    • 03 ноября, 2025
    • 18:27
    АПБА отправило на утилизацию 480 кг сырья для мороженого из Европы

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) приняло решение уничтожить 480 кг полуфабриката для производства мороженого.

    Как сообщили Report в АПБА, продукция под торговой маркой "Special Frutta" была импортирована из Сан-Марино компанией "Virtus Commerce".

    Причиной стало обнаружение металлических частиц в продукте, о чем АПБА уведомили соответствующие структуры Евросоюза.

    Процедура утилизации проведена на полигонах компании "Təmiz Şəhər" в Балаханы, где загрязненная продукция была захоронена в грунте в соответствии с санитарными нормами.

    АПБА отправило на утилизацию 480 кг сырья для мороженого из Европы

