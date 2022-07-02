АПБА обнародовал места продажи и забоя жертвенных животных

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) распространило информацию о местах забоя и продажи мяса жертвенных животных, которые будут действовать в период праздника Гурбан.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) распространило информацию о местах забоя и продажи мяса жертвенных животных, которые будут действовать в период праздника Гурбан.

Как сообщили Report в агентстве, в дни праздника Гурбан, который будет отмечаться 9-10 июля, в 134 местах по всей стране будут организованы услуги по продаже и забою жертвенных животных в соответствии с санитарными нормами и правилами.

В действующих в стране торговых сетях, имеющих достаточную инфраструктуру холодильного хранения, в соответствии с заранее принятыми заказами, в праздничные дни запланирован забой жертвенных животных и доставка мяса этих животных гражданам. В связи с этим за несколько дней до праздника данные торговые сети предоставят населению дополнительную информацию. С адресами соответствующих торговых сетей и дополнительной информацией можно ознакомиться здесь .