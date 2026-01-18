Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Американские врачи второй год подряд признали DASH лучшей диетой для здоровья сердца

    • 18 января, 2026
    Диета Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), разработанная при участии ученых Центра биомедицинских исследований Пеннингтона, второй год подряд признана лучшей диетой для здоровья сердечно-сосудистой системы в рейтинге U.S. News & World Report Best Diets 2026.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на журнал Medical Xpress.

    Кроме того, DASH вновь заняла второе место в общем зачете для поддержания здоровья всего организма.

    Диета предполагает низкое потребление насыщенных жиров, холестерина и общего жира. В основе рациона - фрукты, овощи, обезжиренные или маложирные молочные продукты, цельнозерновые, рыба, птица и орехи. При этом сокращается потребление красного мяса, сладостей, добавленного сахара и сладких напитков по сравнению с типичным американским рационом.

    Высокую оценку DASH получила за прочную научную базу, сбалансированный состав, гибкость и отсутствие строгих запретов. Как уточняется, в ней не исключаются целые группы продуктов. Изначально рацион создавался для поддержки сердечно-сосудистого здоровья и отличается высоким содержанием клетчатки, а также таких важных минералов, как кальций, калий и магний.

    Наряду с этим, диета уже около 20 лет занимает лидирующие позиции благодаря научно доказанной способности снижать давление, риск инсульта и сердечно-сосудистых осложнений.

