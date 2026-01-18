Американские врачи второй год подряд признали DASH лучшей диетой для здоровья сердца

Диета Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH), разработанная при участии ученых Центра биомедицинских исследований Пеннингтона, второй год подряд признана лучшей диетой для здоровья сердечно-сосудистой системы в рейтинге U.S. News & World Report Best Diets 2026.

Об этом Report сообщает со ссылкой на журнал Medical Xpress.

Кроме того, DASH вновь заняла второе место в общем зачете для поддержания здоровья всего организма.

Диета предполагает низкое потребление насыщенных жиров, холестерина и общего жира. В основе рациона - фрукты, овощи, обезжиренные или маложирные молочные продукты, цельнозерновые, рыба, птица и орехи. При этом сокращается потребление красного мяса, сладостей, добавленного сахара и сладких напитков по сравнению с типичным американским рационом.

Высокую оценку DASH получила за прочную научную базу, сбалансированный состав, гибкость и отсутствие строгих запретов. Как уточняется, в ней не исключаются целые группы продуктов. Изначально рацион создавался для поддержки сердечно-сосудистого здоровья и отличается высоким содержанием клетчатки, а также таких важных минералов, как кальций, калий и магний.

Наряду с этим, диета уже около 20 лет занимает лидирующие позиции благодаря научно доказанной способности снижать давление, риск инсульта и сердечно-сосудистых осложнений.