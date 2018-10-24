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    Агентству продбезопасности выделят из госбюджета больше средств в следующем году

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Увеличены средства, которые будут выделены Агентству продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) из госбюджета в следующем году. 

    Как сообщает Report, из госбюджета 2019 года агентству планируется выделить 10 млн 201 тыс. 599 манатов, что на 8 696 465 манатов больше, чем в 2018 году.

    Отметим, что пакет госбюджета вынесут на обсуждение на заседаниях комитетов Милли Меджлиса в следующем месяце. 

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