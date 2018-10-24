Агентству продбезопасности выделят из госбюджета больше средств в следующем году

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Увеличены средства, которые будут выделены Агентству продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) из госбюджета в следующем году.

Как сообщает Report, из госбюджета 2019 года агентству планируется выделить 10 млн 201 тыс. 599 манатов, что на 8 696 465 манатов больше, чем в 2018 году.

Отметим, что пакет госбюджета вынесут на обсуждение на заседаниях комитетов Милли Меджлиса в следующем месяце.