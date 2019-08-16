Агентство: Трансжиры приводят к раку молочной железы, вызывают бесплодие

"Негативное воздействие на организм человека не только насыщенных жиров (содержащих насыщенные жирные кислоты), но и трансжиров (содержащих ненасыщенные жирные кислоты) доказано научными исследованиями".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе оценки риска потребления трансжиров для здоровья человека, проведенного Агентством при участии Института продовольственной безопасности Азербайджана, опираясь на мировые научные исследования, была подтверждена их опасность для человеческого организма.

"Большинство жиров, образующихся из насыщенных жирных кислот, при комнатной температуре затвердевают, а масла с содержанием ненасыщенных жирных кислот находятся в жидком состоянии. Наиболее часто в продуктах встречаются такие насыщенные жирные кислоты как пальмитин, стеарин и миристин.

Несмотря на то, что энергетическая ценность насыщенных жирных кислот эквивалентна этому показателю в иных жирных кислотах, насыщенные жирные кислоты способствуют ожирению и увеличению веса. Потребление трансжиров вызывает склонность к диабету, а также чревато развитием хронических воспалительных процессов. Для сохранения вкуса, изменения физических свойств и продления срока годности растительных и рыбных жиров проводится частичная гидрогенизация ненасыщенных жирных кислот, при которой образуются трансжиры. Чрезмерное потребление продуктов, содержащих трансжиры, приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Различными исследованиями доказано, что трансжиры вызывают рак, ожирение, болезнь Альцгеймера, замирание беременности, склонность к диабету и расстройства нервной системы у младенцев. Кроме того, потребление трансжиров приводит к нарушению памяти, развитию заболеваний молочной железы, мужскому и женскому бесплодию, пагубно влияют на иммунитет.

Во многих развитых странах строго регламентировано содержание трансжиров в пищевых продуктах. В Евросоюзе и ряде других стран предельное содержание трансжиров в продуктах питания составляет 2%, при этом на упаковке товара обязательно должно быть это указано. Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана планирует ужесточить меры по контролю за содержанием масел, предназначенных для потребления и обеспечить строгий надзор за всеми этапами производства пищевой продукции в целях охраны здоровья граждан", - отметили в Агентстве.