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Агентство продбезопасности утилизировало непригодные к употреблению продукты

Агентство продбезопасности утилизировало непригодные к употреблению продукты Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) утилизировало непригодные к употреблению продукты питания.
Здоровье
27 марта 2023 г. 17:24
Агентство продбезопасности утилизировало непригодные к употреблению продукты

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) утилизировало непригодные к употреблению продукты питания.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Сообщается, что на основании поступившего в Агентство обращения об уничтожении непригодных к употреблению или просроченных пищевых продуктов, на полигоне по обезвреживанию отходов ООО EkoSum было уничтожено 13,125 тонны мороженого 7 наименований, принаджелащего ООО Milla Dairy, 59,92 тонны различных видов пищевых продуктов, принадлежащих ООО Sun Food.

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