Агентство продбезопасности утилизировало непригодные к употреблению продукты

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) утилизировало непригодные к употреблению продукты питания.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) утилизировало непригодные к употреблению продукты питания.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Сообщается, что на основании поступившего в Агентство обращения об уничтожении непригодных к употреблению или просроченных пищевых продуктов, на полигоне по обезвреживанию отходов ООО EkoSum было уничтожено 13,125 тонны мороженого 7 наименований, принаджелащего ООО Milla Dairy, 59,92 тонны различных видов пищевых продуктов, принадлежащих ООО Sun Food.