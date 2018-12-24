Агентство продбезопасности предупредило население в связи с новогодними подарками

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ "Дата производства на упаковках подарочных наборов к Новому году не относится к вложенным внутрь продуктам питания".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве продбезопасности Азербайджана (АПБА).

Было отмечено, что в связи с подарочными коробками, выставленными на продажу по случаю Нового года, имеются моменты, на которые должны обращать внимание и производители, и потребители: "Потребители в первую очередь должны знать, что дата производства на упаковках подарочных наборов к Новому году не относится к вложенным внутрь продуктам питания. Поэтому при покупке подарка независимо от вида продуктов питания гражданам рекомендуется обращать внимание на такую информацию, как дата производства, название, торговая марка, адрес, вес нетто, пищевая ценность и т.д.".

В АПБА добавили, что до сих пор в связи с новогодними подарками в Агентство не поступало жалоб или обращений: "Если у граждан возникнут подозрения в связи с составом, сроком использования, условиями хранения имеющихся в праздничных коробках продуктов питания, просим сообщать об этом в кол-центр АПБА 1003".

"В настоящее время в отношении пищевых продуктов, производимых и ввозимых в страну, принимаются меры контроля на основе риска. Пробы, взятые из продуктов, исследуются в соответствующих лабораториях Агентства. В то же время Агентство продбезопасности регулярно проводит мониторинги для охраны здоровья населения. В случае поступления обращений, основанных на конкретных фактах, во всех регионах республики, включая Баку, Агентством проводится внеплановая (внеочередная) проверка", - отмечается в ответе на запрос.