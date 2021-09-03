EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты

В настоящее время вакцины от коронавируса COVID-19 обладают высокой степенью защиты.

В настоящее время вакцины от коронавируса COVID-19 способны обеспечить высокую степень защиты вакцинированным.

Об этом Report сообщили в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), комментируя распространение нового штамма коронавируса "мю" (Mu).

"Данные об эффективности вакцин и продолжительности их защиты показывают, что все вакцины, разрешенные в ЕС/ Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), обладают высокой степенью защиты от госпитализации, тяжелой формы протекания болезни и смерти, связанной с COVID-19",- уточнили в агентстве.

“В этой ситуации приоритетом должно быть вакцинирование всех тех, кто еще не был”, - сообщили в агентстве.

В агентстве отметили, что в дополнение к вакцинации также крайне важно продолжать придерживаться таких мер, как физическое дистанцирование, гигиена рук и дыхательных путей, а также использование масок для лица, где это необходимо.

“Агентство обратилось ко всем разработчикам вакцин с просьбой изучить, может ли их препарат обеспечить защиту от любых новых вариантов ”,-сообщили в EMA.