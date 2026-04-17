    Афет Зейналова: Банк крови полностью обеспечивает пациентов с гемофилией

    В банке крови Азербайджана обеспечен достаточный запас крови и ее компонентов, в том числе для пациентов с гемофилией.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель исполнительного директора Республиканского банка крови Афет Зейналова.

    По ее словам, одним из приоритетов учреждения является сбор, хранение и безопасное обеспечение крови. "Запасы крови для больных гемофилией находятся под контролем. Мы обеспечиваем всех нуждающихся", - отметила она.

    Напомним, что 17 апреля отмечается Всемирный день гемофилии. В настоящее время в Азербайджане на диспансерном учете состоят 1779 пациентов с этим заболеванием.

    Afət Zeynalova: Qan Bankında yetəri qədər qan ehtiyatı var

