Афет Зейналова: Банк крови полностью обеспечивает пациентов с гемофилией
Здоровье
- 17 апреля, 2026
- 10:59
В банке крови Азербайджана обеспечен достаточный запас крови и ее компонентов, в том числе для пациентов с гемофилией.
Как сообщает Report, об этом заявила заместитель исполнительного директора Республиканского банка крови Афет Зейналова.
По ее словам, одним из приоритетов учреждения является сбор, хранение и безопасное обеспечение крови. "Запасы крови для больных гемофилией находятся под контролем. Мы обеспечиваем всех нуждающихся", - отметила она.
Напомним, что 17 апреля отмечается Всемирный день гемофилии. В настоящее время в Азербайджане на диспансерном учете состоят 1779 пациентов с этим заболеванием.
Последние новости
