İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Antalya Diplomatiya Forumu ABŞ-İran danışıqları

    Afət Zeynalova: Qan Bankında yetəri qədər qan ehtiyatı var

    Sağlamlıq
    • 17 aprel, 2026
    • 10:41
    Qan Bankında yetəri qədər qan və qan komponentləri mövcuddur.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Respublika Qan Bankının icraçı direktorunun müavini Afət Zeynalova deyib.

    Onun sözlərinə görə, Qan Bankının əsas prioritetlərindən biri qanın toplanması, saxlanması, tədarükü və təhlükəsizliyin təmin edilməsidir:

    "Hemofiliyadan əziyyət çəkən şəxslər üçün qan ehtiyatı nəzarət altındadır. Qana ehtiyacı olan şəxsləri təmin edirik".

    Xatırladaq ki, bu gün 17 Aprel Ümumdünya Hemofiliya Günüdür. Hazırda Azərbaycanda 1779 hemofiliyalı xəstə dispanser qeydiyyatdadır.

    Respublika Qan Bankı Afət Zeynalova Hemofiliyalı xəstə
    Афет Зейналова: Банк крови полностью обеспечивает пациентов с гемофилией

