80% иммунитета в связи с COVID-19 пропадает за 7 месяцев

Из исследования становится ясно, что по завершении 7 месяцев 80% IgA пропадает

"Нынешняя картина мира в связи с COVID-19 показывает, что любая другая стратегия, помимо научно обоснованной в связи с пандемией, сопровождается чрезмерными смертельными случаями".

Об этом Report сказал председатель Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктора медицинских наук клиники Кельнского университета, азербайджанского ученого Нуран Абдуллаев.

По его словам, самым важным фактором, обосновывающим научный подход, является понимание ситуации в связи с антителами, которые появляются после болезни: "То есть со знанием того, иммунитет когда возникает и ослабевает, государства и ответственные здравоохранительные структуры могут в самой верной форме построить научно обоснованную стратегию. Подчеркиваю еще раз, в результате стратегий, не учитывающих этого, встречается рост смертельных случаев".

Азербайджанский ученый сказал, что знание изменений в связи с антителами позволяет точно говорить о времени повторного заражения и временные рамки, в течение которого заработанный людьми иммунитет будет их защищать:

"Согласно проведенному в Китае и недавно появившемуся в научной литературе очень важному исследованию, мы можем сказать в каких рамках и насколько уменьшается IgG, IgM и IgA, благодаря чему в Азербайджане можно на будущие месяцы определить научно обоснованную стратегию. То, на что хочу обратить особое внимание и предупредить заинтересованных лиц, связано с IgA. Это антитело, играющее очень важную роль в иммунитете слизистой, т.е. играющее роль в повторном заражении SARS-CoV2, в целом не так-то и легко определить лабораторными тестами и не в каждой стране их могут проводить верно. Сегодня большая часть имеющихся в медицинской сфере тестов определяет его, однако не настолько верно и точно. Из исследования становится ясно, что по завершении 7 месяцев 80% IgA пропадает. Это позволяет говорить, что люди со временем в серьезной степени теряют иммунитет слизистой. Один этот факт показывает важность принятия во всех странах мира, в том числе Азербайджане, определенных стратегических шагов".

Доктор медицинских наук также ответил на вопрос, как после вакцинации меняется количество IgA: "Это очень важный вопрос. Хотя до сих пор не имеется научного исследования, наблюдение за важными лабораторными научными исследованиями показывает, что спустя некоторое время после применения вакцины также встречается потеря IgA. Но это пока наблюдения. Но несмотря на то, что это наблюдение, это значит, что сейчас время определить стратегию борьбы с вирусом на ближайшие два года. Не стоит ради этого ждать заявления, которое какая-то международная здравоохранительная организация сделает спустя много месяцев".