68-ая сессия ВОЗ открывается в Женеве

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения открывается сегодня в Женеве, сообщает РИА Новости.

Делегации из 194 государств-членов ВОЗ в течение девяти дней будут обсуждать реформу Организации, ее будущий бюджет, создание устойчивых систем здравоохранения для борьбы с болезнями, вызванными вирусами, и неинфекционными заболеваниями, а также проблемные аспекты здравоохранения и его связи с окружающей средой.

Особое внимание планируется уделить ситуации вокруг смертельного вируса геморрагической лихорадки Эбола, от которого чуть больше чем за год скончалось свыше 11 тыс. человек.

Завершится 68-я Всемирная ассамблея здравоохранения 26 мая принятием ряда резолюций и документов, направленных на улучшение деятельности ВОЗ в мире.