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Завершился процесс объединения 38 отделений неотложной медпомощи в едином центре

Завершился процесс объединения 38 отделений неотложной медпомощи в едином центре Завершен процесс объединения 38 отделений скорой и неотложной медицинской помощи, входящих в состав различных медицинских учреждений, в единый центр.
Здоровье
23 августа 2024 г. 19:10
Завершился процесс объединения 38 отделений неотложной медпомощи в едином центре

Завершен процесс объединения в едином центре 38 отделений скорой и неотложной медицинской помощи, входящих в состав различных медицинских учреждений.

Как сообщает Report, советник исполнительного директора TƏBIB Эльшад Мамедли объявил об этом на совещании, посвященном деятельности подведомственных медицинских учреждений.

Мамедли отметил, что в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи ведутся работы по реструктуризации: "Процесс объединения и передачи 38 отделений в ведение единого центра успешно завершен".

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Версия на азербайджанском языке Tibb müəssisələrinin tərkibindəki 38 Təcili və Təxirəsalınmaz tibbi yardım şöbəsi vahid mərkəzdə birləşdirilib

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