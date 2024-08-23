Завершился процесс объединения 38 отделений неотложной медпомощи в едином центре

Завершен процесс объединения 38 отделений скорой и неотложной медицинской помощи, входящих в состав различных медицинских учреждений, в единый центр.

Завершен процесс объединения в едином центре 38 отделений скорой и неотложной медицинской помощи, входящих в состав различных медицинских учреждений.

Как сообщает Report, советник исполнительного директора TƏBIB Эльшад Мамедли объявил об этом на совещании, посвященном деятельности подведомственных медицинских учреждений.

Мамедли отметил, что в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи ведутся работы по реструктуризации: "Процесс объединения и передачи 38 отделений в ведение единого центра успешно завершен".