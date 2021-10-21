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В Париже открылась фотовыставка "Карабах: мирное время"

В Париже открылась фотовыставка "Карабах: мирное время" В Азербайджанском культурном центре в Париже состоялось открытие фотовыставки французского фотографа Грегори Герпена "Карабах: в мирное время".
Выставки
21 октября 2021 г. 14:13
В Париже открылась фотовыставка Карабах: мирное время
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В Азербайджанском культурном центре в Париже состоялось открытие фотовыставки французского фотографа Грегори Герпена "Карабах: мирное время".

Как сообщает европейское бюро Report, мероприятие организовано посольством Азербайджана во Франции при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, Ассоциации друзей Азербайджана во Франции (ADA) и парижского Дома Азербайджана.

В выставке приняли участие посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, член Сената Франции, сенатор Ален Упер, член Национальной ассамблеи Франции, депутат, президент ADA Жером Ламбер, генеральный секретарь ADA Мирвари Фаталиева, французские бизнесмены, журналисты и другие лица.

На фотографиях отражены события, произошедшие во время Первой Карабахской войны, разрушения в результате этой войны, а также проводимые восстановительные работы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоParisdə fransalı fotoqrafın “Qarabağ: sülh dövründə” fotosərgisinin açılışı olub

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