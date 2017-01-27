Зияфет Аскеров: Азербайджан смог выйти из кризиса

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В мире продолжается экономический кризис. Их негативные результаты незначительно повлияли и на Азербайджан. Однако наша страна смогла выйти из кризиса.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров на научно-практической конференции под названием "Безопасность в экономике: аспекты упрощения и охраны торговли".

Он отметил, что таможенные органы играют большую роль в развитии и укреплении экономики в Азербайджане: "В таможенной системе вопрос безопасности имеет важное значение. В Азербайджане в этой сфере проделано много работ".