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    Зияфет Аскеров: Азербайджан смог выйти из кризиса

    Первый зампред Милли Меджлиса: Негативные результаты экономического кризиса в мире незначительно повлияли и на нас

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В мире продолжается экономический кризис. Их негативные результаты незначительно повлияли и на Азербайджан. Однако наша страна смогла выйти из кризиса. 

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров на научно-практической конференции под названием "Безопасность в экономике: аспекты упрощения и охраны торговли".

    Он отметил, что таможенные органы играют большую роль в развитии и укреплении экономики в Азербайджане: "В таможенной системе вопрос безопасности имеет важное значение. В Азербайджане в этой сфере проделано много работ". 

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