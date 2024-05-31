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Жительница Лачына: Спасибо нашему президенту за этот день

Жительница Лачына: Спасибо нашему президенту за этот день Переехавшая в Лачын бывшая переселенка Зейнаб Гасанова поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева за возможность вернуться в родные края.
Внутренняя политика
31 мая 2024 г. 09:35
Жительница Лачына: Спасибо нашему президенту за этот день

Переехавшая в Лачын бывшая переселенка Зейнаб Гасанова поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева за возможность вернуться в родные края.

В интервью Report она отметила, что радость возвращения на исконные земли сложно выразить словами.

"Я очень взволнована, рада. Мне бы хотелось вернуться сюда вместе со всеми членами нашей семьи. Мой супруг очень хотел вернуться в Лачын. К сожалению, ему не довелось увидеть этот день, а мне посчастливилось. Благодарю Господа за сегодняшний день. Спасибо нашему президенту. Да помилует Аллах наших шехидов и подарит здоровье ветеранам. Да здравствует наша Родина и наши герои! Благодаря им мы здесь сегодня", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Laçın sakini: Bizə bu günü yaşadan Prezidentimiz sağ olsun

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