    Житель Гадрута: Мы должны приложить усилия для развития наших земель

    Внутренняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 12:26
    Житель Гадрута: Мы должны приложить усилия для развития наших земель

    Поселок Гадрут стремительно развивается и местные жители должны приложить все усилия, чтобы сохранить этот темп развития.

    Как сообщает корреспондент Report из Гадрута, об этом местный житель Захид Мустафаев сказал журналистам, участвующим в медиатуре по следам визита президента.

    Мустафаев отметил, что в 50 лет вернулся в Гадрут, который вынужденно покинул в 13.

    "Вернуться на родную землю спустя 37 лет - чувства невозможно выразить словами. Я возвращаюсь сюда вместе с семьей. Наш поселок стремительно развивается, продолжаются строительные работы. Когда президент встретился с местными жителями, мы все ощутили его внимание и заботу. Мы должны работать изо всех сил для дальнейшего развития этих земель", - сказал он.

