Житель Гадрута: Мы должны приложить усилия для развития наших земель

Поселок Гадрут стремительно развивается и местные жители должны приложить все усилия, чтобы сохранить этот темп развития.

Как сообщает корреспондент Report из Гадрута, об этом местный житель Захид Мустафаев сказал журналистам, участвующим в медиатуре по следам визита президента.

Мустафаев отметил, что в 50 лет вернулся в Гадрут, который вынужденно покинул в 13.

"Вернуться на родную землю спустя 37 лет - чувства невозможно выразить словами. Я возвращаюсь сюда вместе с семьей. Наш поселок стремительно развивается, продолжаются строительные работы. Когда президент встретился с местными жителями, мы все ощутили его внимание и заботу. Мы должны работать изо всех сил для дальнейшего развития этих земель", - сказал он.