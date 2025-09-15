Житель Гадрута: Мы должны приложить усилия для развития наших земель
Внутренняя политика
- 15 сентября, 2025
- 12:26
Поселок Гадрут стремительно развивается и местные жители должны приложить все усилия, чтобы сохранить этот темп развития.
Как сообщает корреспондент Report из Гадрута, об этом местный житель Захид Мустафаев сказал журналистам, участвующим в медиатуре по следам визита президента.
Мустафаев отметил, что в 50 лет вернулся в Гадрут, который вынужденно покинул в 13.
"Вернуться на родную землю спустя 37 лет - чувства невозможно выразить словами. Я возвращаюсь сюда вместе с семьей. Наш поселок стремительно развивается, продолжаются строительные работы. Когда президент встретился с местными жителями, мы все ощутили его внимание и заботу. Мы должны работать изо всех сил для дальнейшего развития этих земель", - сказал он.
