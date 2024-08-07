Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град

8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

8 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который к вечеру станет умереннее.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 30-34° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 55-65%.

В большинстве районов Азербайджана пройдет преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки, местами ливневого характера, грозы и град. Ночью и утром не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 31-36° тепла, в горах ночью 12-16°, днем - 18-23° тепла.