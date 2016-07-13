Завотделом АП: Иногда в органах центральной и местной исполнительной власти допускаются недочеты в рассмотрении заявлений граждан

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ "Несмотря на значительное усовершенствование в последние годы работы по рассмотрению и приему заявлений граждан во многих государственных органах, решение основных беспокоящих их вопросов, в некоторых городах и районах все еще имеются недовольства по этому вопросу".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента Азербайджана Сулейман Исмаилов.

Он отметил, что в первой половине 2016 года в Администрацию президента поступили подобные заявления: "Каждое из них внимательно рассматривается, расследуются причины и предпринимаются соответствующие меры".

Завотделом подчеркнул, что изменения в законодательной базе в связи с заявлениями граждан служат решению проблем в этой области: "Детальное рассмотрение заявлений граждан, поступивших в Администрацию президента, внимательное изучение вопросов и причин их возникновения показывает, что иногда в органах центральной и местной исполнительной власти допускаются недочеты в рассмотрении заявлений граждан".