Завершена работа по передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям

В связи с проведением внеочередных выборов президента 7 февраля окружные избирательные комиссии (ОИК) завершили работу по передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям.

В связи с проведением внеочередных выборов президента 7 февраля, окружные избирательные комиссии (ОИК) завершили работу по передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям.

Как сообщает Report, после распределения избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии в порядке, определенном Избирательным кодексом, они должны были быть переданы окружными избирательными комиссиями участковым избирательным комиссиям не позднее, чем за 3 дня до дня голосования.

Процесс раздачи избирательных бюллетеней Центральной избирательной комиссией (ЦИК) окружным избирательным комиссиям завершился 1 февраля.

Отметим, что процесс печати избирательных бюллетеней начался 24 января, было отпечатано 6 млн 524 тыс. 203 бюллетеня.