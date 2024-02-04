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Завершена работа по передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям

Завершена работа по передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям В связи с проведением внеочередных выборов президента 7 февраля окружные избирательные комиссии (ОИК) завершили работу по передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям.
Внутренняя политика
4 февраля 2024 г. 11:35
Завершена работа по передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям

В связи с проведением внеочередных выборов президента 7 февраля, окружные избирательные комиссии (ОИК) завершили работу по передаче избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям.

Как сообщает Report, после распределения избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии в порядке, определенном Избирательным кодексом, они должны были быть переданы окружными избирательными комиссиями участковым избирательным комиссиям не позднее, чем за 3 дня до дня голосования.

Процесс раздачи избирательных бюллетеней Центральной избирательной комиссией (ЦИК) окружным избирательным комиссиям завершился 1 февраля.

Отметим, что процесс печати избирательных бюллетеней начался 24 января, было отпечатано 6 млн 524 тыс. 203 бюллетеня.

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Версия на азербайджанском языке Seçki bülletenlərinin məntəqə seçki komissiyalarına verilməsi başa çatdırılıb

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