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Завершен визит азербайджанских депутатов в Армению

Завершен визит азербайджанских депутатов в Армению Завершен визит в Армению депутатов Милли Меджлиса Тахира Миркишили и Солтана Мамедова, участвовавших в заседании Парламентской ассамблеи "Евронест".
Внутренняя политика
24 февраля 2022 г. 10:22
Завершен визит азербайджанских депутатов в Армению

Завершен визит в Армению депутатов Милли Меджлиса Тахира Миркишили и Солтана Мамедова, участвовавших в заседании Парламентской ассамблеи "Евронест".

Как сообщает Report, об этом депутат Тахир Миркишили написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что визит был сложным: "Имелось много вопросов безопасности и психологических моментов. Однако несмотря на все трудности, мы постарались достойно и в надлежащей победной форме представить в Ереване нашу страну-победителя. Постарались не совершать действий, которые могут навредить победе, завоеванной за счет священной крови наших шехидов, железного кулака победоносного Верховного главнокомандующего, воли и стойкости народа. Сделали все, что могли в рамках парламентской дипломатии. Уверен, что те, кто посетят Ереван после нас, сделают еще больше. У нас был шанс поговорить с различными представителя армянского общества: с персоналом в ресторане, охранниками, депутатами, спикером, премьер-министром. Нужно признать, что для них сложно принять новую реальность. Однако они хотят переступить через этот этап, жить в мире с Азербайджаном, открыть коммуникации, не хотят повторения войны. Считаю, большая часть общества думает также. С другой стороны, есть и агрессивная, националистическая прослойка, которая не приемлет даже простого общения с азербайджанцами. Полагаю, эта прослойка будет присутствовать всегда, это нужно постоянно учитывать.

Мы поехали в Ереван, довершившись победоносному Верховному главнокомандующему, нашему сильному государству, и там мы постоянно чувствовали это доверие, поддержку. Руководитель Милли Меджлиса Сахиба ханум всегда была с нами на связи, создавалось впечатление, что она находится там рядом с нами. Все это позволяло нам на должном уровне быть уверенными в себе, в любой ситуации защищать интересы государства и народа, смело говорить правду даже в самых сложных условиях. Выражаем нашему верховному руководству, руководства Милли Меджлиса, официальным лицам государства глубокую признательность за эту поддержку".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı deputatların Ermənistana səfəri başa çatıb

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