Заведующий отделом Милли Меджлиса освобожден от занимаемой должности - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Заведующий отделом законодательства по государственному строительству Милли Меджлиса Лятиф Гусейнов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, Л.Гусейнов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

На его место назначен Миргашим Сеид, ранее занимавший должность заместителя заведующего отделом по государственному строительству Милли Меджлиса.

Занимавший до сих пор должность заведующего сектором отдела законодательства по государственному строительству парламента Фуад Мамедов назначен заместителем заведующего отделом.

Нового заведующего отделом и его заместителя коллективу представил руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

Напомним, что в рамках пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге 11 октября состоялись выборы судей Европейского суда по правам человека.

Заведующий отделом законодательства по государственному строительству Милли Меджлиса Лятиф Гусейнов был избран судьей Азербайджана в Европейском суде.

К исполнению своих обязанностей он приступит в январе 2017 года.

С 2003 года Азербайджан в Европейском суде представляет Ханлар Гаджиев.