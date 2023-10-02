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Заслушаны обращения проживающих в Карабахе армян по миграционным и социальным вопросам

Заслушаны обращения проживающих в Карабахе армян по миграционным и социальным вопросам С целью обеспечения устойчивой реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, в азербайджанское общество и предоставления им возможности пользоваться покровительством Азербайджанского государства, сотр
Внутренняя политика
2 октября 2023 г. 20:39
Заслушаны обращения проживающих в Карабахе армян по миграционным и социальным вопросам

С целью обеспечения устойчивой реинтеграции проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армянских жителей в азербайджанское общество сотрудники Государственной миграционной службы, Министерства труда и социальной защиты населения продолжают деятельность в Карабахском регионе.

В поступившем в Report совместном сообщении пресс-служб обеих структур, говорится, что в приемное отделение, расположенное в городе Ханкенди, для первичной регистрации добровольно обратились 5 жителей, а во время выездного приема в регионе в Государственную миграционную службу обратились 2 жителя. Каждый из 7 заявителей выразил желание жить в Карабахском регионе и, получив гражданство Азербайджанской Республики, пользоваться правами гражданина Азербайджанского государства.

Также министерством труда и социальной защиты населения была проведена оценка первичных социально-психологических, социальных, реабилитационных услуг, определены их потребности.

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