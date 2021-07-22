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Зарубежные журналисты посетят Физули, Шушу и Агдам

Зарубежные журналисты посетят Физули, Шушу и Агдам Зарубежные журналисты посетят Физули, Шушу и Агдам
Внутренняя политика
22 июля 2021 г. 10:18
Зарубежные журналисты посетят Физули, Шушу и Агдам
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Начался визит группы журналистов из стран Южной Америки в освобожденные от армянской оккупации районы Азербайджана.

Как сообщает Report, представители ведущих изданий и телеканалов Мексики, Колумбии, Бразилии и Аргентины посетят Физулинский район, где ознакомятся с ситуацией на освобожденных территориях, с ходом работ по разминированию.

В Джебраиле представители СМИ побывают на кладбище и других разрушенных армянами территориях.

Зарубежные журналисты также посетят Шушу и Агдамский район.

В Агдаме они ознакомятся с масштабами разрушения во время армянской оккупации города, а также с проходящими там в настоящее время строительными работами.

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