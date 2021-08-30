Запущено мобильное приложение для проверки паспортов COVID-19

Центр развития электронного правительства (ЦРЭП) Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте запустил мобильное приложение “CheckApp”.

Центр развития электронного правительства (ЦРЭП) Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте запустил мобильное приложение “CheckApp”.

Как сообщили Report в Государственном агентстве, приложение было создано с целью проверки паспортов COVID-19 в структурах и учреждениях, предусмотренных Решением Кабинета министров.

Мобильное приложение "CheckApp" предназначено для использования определенными уполномоченными лицами посредством портала icazə.e-gov.az. С помощью приложения соответствующее уполномоченное лицо сможет проверить паспорт COVID-19 гражданина старше 18 лет, чтобы установить, может ли тот пользоваться услугами, предоставляемыми в учреждениях общественного питания, гостиницах и крупных торговых центрах, а также в закрытых помещениях. Через приложение паспорт COVID-19 гражданина можно проверить одним из следующих 4 простых способов:

1. Путем считывания QR-кода паспорта гражданина COVID-19;

2. Путем поиска ИИН гражданина и года рождения;

3. Путем поиска по серийному номеру и году рождения удостоверения личности гражданина;,

4. Путем поиска гражданина по имени, фамилии, отчеству и году рождения.

Граждане могут просмотреть свои паспорта COVID-19 через портал электронного правительства myGov или мобильное приложение e-TƏBİB, а также зарегистрировавшись на портале its.gov.az, и при необходимости получить выписку.

Мобильное приложение myGov для просмотра или получения паспорта COVID-19 можно скачать по следующим ссылкам:

● Android

● iOS