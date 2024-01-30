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Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей

Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей На предстоящих президентских выборах на избирательных участках на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей.
Внутренняя политика
30 января 2024 г. 14:14
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей

На предстоящих президентских выборах на избирательных участках на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей.

Об этом в интервью Report сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Ровзат Гасымов.

По его словам, на освобожденных территориях созданы 26 избирательных участков, которые полностью готовы к процессу голосования, в списки избирателей по этим участкам включены более 22 тыс. граждан.

Р.Гасымов отметил, что Лига защиты трудовых прав граждан проведет совместно с американской организацией Oracle Advisory Group exit-poll на 6 избирательных участках на освобожденных территориях.

Зампредседателя подчеркнул, что для избирателей на освобожденных от оккупации территориях ЦИК подготовил извещения в специальном формате, в которых также содержится поздравительный текст.

С полным текстом интервью с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Ровзатом Гасымовым можете ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке MSK sədrinin müavini: “Azad edilmiş ərazilərdə ilk dəfə 22 mindən çox seçici səs verəcək”

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