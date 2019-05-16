​Зампред ПЕА: Народ должен перевоспитать радикальную оппозицию

"Народ должен перевоспитать радикальную оппозицию. Потому что они ждут голосов от народа, и люди знают лучше, кому отдавать свой голос".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

"Я бы хотел, чтобы радикальная оппозиция сняла с себя название "Радикальная оппозиция". Во всех уголках мира общество, народ и государство всегда страдали от радикализма. Я бы не хотел, чтобы какая-либо часть азербайджанской оппозиции была радикальной. С сожалением нужно отметить, что некоторые оппозиционные круги совершают ошибку тем, что может быть даже гордятся своим радикализмом. Радикализм - это великая трагедия и дефект, устранение которого является задачей народа и граждан Азербайджана", - сказал А.Ахмедов.