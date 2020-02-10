Замглавы ЦИК: В ближайшие дни станете свидетелями решительных шагов

"На "горячую линию" Центральной избирательной комиссии (ЦИК) поступило около 280 обращений в связи с выборами".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил зампредседателя ЦИК Ровзат Гасымов.

По его словам, часть обращений носили характер технических запросов:

"Вместе с тем, имеются и обращения, которые могут инициировать разбирательство со стороны ЦИК. Хоть поступающие на "горячую линию" данные не официальные, ЦИК совершенно серьезно относится к любой информации".

Р. Гасымов сказал, что даже маленький намек, поступивший в ЦИК, подробно расследуется.

Зампредседателя отметил, что озвученные правонарушения должны быть расследованы: "Если они подтвердятся, будьте уверены, что ЦИК готов предпринять серьезные и решительные шаги. Первоначальной задачей ЦИК является участие кандидатов в избирательной кампании на равных условиях и получение каждым из них своих голосов в условиях справедливой конкуренции в день голосования".