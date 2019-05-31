Замгенпрокурора: Мы направили более 200 предложений в Верховный суд и Минюст

"Начался новый этап сотрудничества между Коллегией адвокатов и органами прокуратуры".

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального прокурора Азербайджана Намик Аскеров сказал на конференции "Адвокатский взгляд на судебно-правовые реформы".

Он отметил, что в Азербайджане осуществляют деятельность 1500 адвокатов и 1200 сотрудников прокуратуры: "Между представителями адвокатуры и прокуратуры налажены хорошие отношения. Люди, в свое время являвшиеся сотрудниками прокуратуры, сегодня работают адвокатами, и я рад этому".

Замгенпрокурора отметил, что в указе президента Ильхама Алиева от 3 апреля содержится и два поручения Генеральной прокуратуре: "По приказу генпрокурора Закира Гаралова в Генеральной прокуратуре была создана рабочая группа из 15 человек. Было поручено подготовить законопроект в связи с исполнением указа президента. Генеральная прокуратура направила письма всем органам. Мы попросили всех работников прокуратуры высказать свои предложения по данному вопросу. Рабочая группа завершила свою работу. Мы направили более 200 предложений как в Верховный суд, так и в министерство юстиции. В настоящее время сотрудники Верховного суда, министерства юстиции и Генеральной прокуратуры завершают свою работу по вопросам, отмеченным в указе. Проект будет направлен в соответствующую структуру".