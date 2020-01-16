 Наверх

Заместитель завотдела АП: Необходима модернизация институтов госуправления

Заместитель завотдела АП: Нужна модернизация институтов госуправления
© Repot / Elchin Murad

"Для достижения поставленных целей необходимо модернизировать и реорганизовать институты государственного управления".

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель заведующего отделом по вопросам НПО и коммуникаций Администрации президента Азербайджана Саадат Юсифова.

По ее словам, что нынешние парламентские выборы послужат созданию более гибкого, профессионального депутатского корпуса.

Представитель АП заявила, что около 40 СМИ были вовлечены в оплачиваемую кампанию в связи с парламентскими выборами.

"Представители медиа должны объективно освещать выборы", - добавила С.Юсифова.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!