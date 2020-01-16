Заместитель завотдела АП: Необходима модернизация институтов госуправления

"Для достижения поставленных целей необходимо модернизировать и реорганизовать институты государственного управления".
Как сообщает Report, об этом сказала заместитель заведующего отделом по вопросам НПО и коммуникаций Администрации президента Азербайджана Саадат Юсифова.
По ее словам, что нынешние парламентские выборы послужат созданию более гибкого, профессионального депутатского корпуса.
Представитель АП заявила, что около 40 СМИ были вовлечены в оплачиваемую кампанию в связи с парламентскими выборами.
"Представители медиа должны объективно освещать выборы", - добавила С.Юсифова.
Mirmahmud KazımoğluАвтор новости