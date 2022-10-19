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Заместитель главы МИД: Около 3 300 человек стали жертвами мин

Заместитель главы МИД: Около 3 300 человек стали жертвами мин На сегодняшний день жертвами мин стали около 3 300 человек.
Внутренняя политика
19 октября 2022 г. 12:26
Заместитель главы МИД: Около 3 300 человек стали жертвами мин

На сегодняшний день жертвами мин стали около 3 300 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на Бакинской международной конференции омбудсменов и Национальных институтов по правам человека на тему "Роль омбудсменов и Национальных институтов по правам человека в сфере бизнеса и прав человека".

По его словам, возвращение граждан, покинувших свои земли в результате армянской оккупации, является приоритетным вопросом: "За последние два года из госбюджета выделено более 3 млрд долларов на восстановление освобожденных территорий. Инфраструктура на этих территориях армянами была полностью разрушена. Теперь нужно восстановить эти территории с нуля. Однако загрязнение армянами этих территорий минами является главным препятствием для проведения восстановительных работ. Армяне до сих пор отказываются выдавать карты минных полей. А их точность составляет менее 25 процентов".

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Версия на английском языке Deputy FM: Landmines have killed nearly 3,300 people to date
Версия на азербайджанском языке XİN başçısının müavini: "Bu günədək 3 300-ə yaxın insan mina qurbanı olub”

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