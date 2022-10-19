Заместитель главы МИД: Около 3 300 человек стали жертвами мин

На сегодняшний день жертвами мин стали около 3 300 человек.

На сегодняшний день жертвами мин стали около 3 300 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, выступая на Бакинской международной конференции омбудсменов и Национальных институтов по правам человека на тему "Роль омбудсменов и Национальных институтов по правам человека в сфере бизнеса и прав человека".

По его словам, возвращение граждан, покинувших свои земли в результате армянской оккупации, является приоритетным вопросом: "За последние два года из госбюджета выделено более 3 млрд долларов на восстановление освобожденных территорий. Инфраструктура на этих территориях армянами была полностью разрушена. Теперь нужно восстановить эти территории с нуля. Однако загрязнение армянами этих территорий минами является главным препятствием для проведения восстановительных работ. Армяне до сих пор отказываются выдавать карты минных полей. А их точность составляет менее 25 процентов".