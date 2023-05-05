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Заложен фундамент села Пирахмедли Физулинского района

Заложен фундамент села Пирахмедли Физулинского района 5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента села Пирахмедли Физулинского района.
Внутренняя политика
5 мая 2023 г. 20:58
Заложен фундамент села Пирахмедли Физулинского района

5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента села Пирахмедли Физулинского района.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о предстоящей в селе работе.

Было отмечено, что общая проектируемая площадь села Пирахмедли составляет 178 гектаров. В село планируется переселить 2 369 человек. В целом здесь будет построено 565 индивидуальных домов, площадь приусадебного участка каждого из них составит 1200 квадратных метров. С учетом бытовой нагрузки населения, которое будет размещено в селе, для первого этапа создания кварталов выделено 70,3 гектара земли. На данном этапе в поселке предусмотрено построить 280 индивидуальных домов.

В селе планируется строительство многофункционального административного здания, гостиницы и кафе-ресторана, мечети и церемониального дома, автозаправки, аптеки, спортивного клуба, семейного оздоровительного центра, общеобразовательной школы на 480 ученических мест, 2 детских садов на 80 мест, зон отдыха и озеленения, клубно-общинного центра, библиотеки, торгового объекта, рынка, коммуникационного узла.

Было сообщено, что село спроектировано в современном стиле с сохранением исторических традиций. В целях энергосбережения предусмотрено использовать альтернативную энергию и проектировать теплоемкие дома. Строительные работы планируется завершить в ноябре 2025 года.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Пирахмедли.

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Версия на английском языке Foundation stone laid for Pirahmadli village of Azerbaijan's Fuzuli district
Версия на азербайджанском языке Füzuli rayonunun Pirəhmədli kəndinin təməli qoyulub

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