О нас

В Милли Меджлисе обсудили порядок применения мер в случае отказа нелегальных мигрантов от приема пищи

В Милли Меджлисе обсудили порядок применения мер в случае отказа нелегальных мигрантов от приема пищи В Милли Меджлис Азербайджана обсудили порядок применения мер в случае отказа иностранцев и лиц без гражданства, принудительно помещенных в центры содержания нелегальных мигрантов, от приема пищи.
Внутренняя политика
31 октября 2024 г. 14:00
В Милли Меджлисе обсудили порядок применения мер в случае отказа нелегальных мигрантов от приема пищи

В Милли Меджлисе обсудили порядок применения мер в случае отказа иностранцев и лиц без гражданства, принудительно помещенных в центры содержания нелегальных мигрантов, от приема пищи.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Миграционный кодекс были вынесены на обсуждение сегодня на заседании Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно поправкам, если причины отказа от еды обоснованы, начальник центра немедленно примет меры для удовлетворения законных требований, выдвинутых содержащимся иностранцем или лицом без гражданства. Если немедленное выполнение требований невозможно, лицу будут даны соответствующие разъяснения и приняты меры для их удовлетворения.

Лицо, отказывающееся от еды, будет содержаться отдельно от других лиц и находиться под наблюдением врача. Освобождение от обязанностей режима содержания в центре будет осуществляться на основании медицинского заключения врача. Мигранту будет предлагаться еда три раза в день. В случае отказа это будет отмечено в листе регистрации доставки еды и приобщено к его личному делу.

При возникновении угрозы жизни и утрате способности принимать самостоятельные решения, на основании письменного заключения врача и с его участием будут приняты меры по улучшению состояния здоровья лица, в том числе принудительное кормление при условии неунижения его достоинства. Отказ от приема пищи иностранца или лица без гражданства, содержащегося в центре, не помешает его переводу в другие центры, что будет осуществляться в сопровождении медработника.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz miqrantlar yeməkdən imtina etdikdə görüləcək tədbirlər müəyyənləşir

Экслюзивные новости

В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
В Азербайджане подготавливается кадастр минеральных вод
29 октября 2024 г. 19:52
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
Эксперт: Торговый оборот между Баку и Исламабадом может достигнуть 2 млрд долларов к 2030 году
29 октября 2024 г. 11:39
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
Эксперт: Предвзятая резолюция Европарламента - неприятие независимой внешней политики Азербайджана
28 октября 2024 г. 14:26
ЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
ФотоЦИК Узбекистана впервые протестирует электронное голосование на выборах
26 октября 2024 г. 13:29
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
Российский эксперт: Действия Европарламента - стремление дестабилизировать Южный Кавказ
25 октября 2024 г. 16:14
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
Политолог: Азербайджан играет важную роль в сотрудничестве со странами-участницами ШОС
25 октября 2024 г. 12:04
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
Экоактивист: За последние несколько лет Норвегия уничтожила больше 2 тыс. китов
17 октября 2024 г. 12:06
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi