В Милли Меджлисе обсудили порядок применения мер в случае отказа нелегальных мигрантов от приема пищи

В Милли Меджлис Азербайджана обсудили порядок применения мер в случае отказа иностранцев и лиц без гражданства, принудительно помещенных в центры содержания нелегальных мигрантов, от приема пищи.

В Милли Меджлисе обсудили порядок применения мер в случае отказа иностранцев и лиц без гражданства, принудительно помещенных в центры содержания нелегальных мигрантов, от приема пищи.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Миграционный кодекс были вынесены на обсуждение сегодня на заседании Комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно поправкам, если причины отказа от еды обоснованы, начальник центра немедленно примет меры для удовлетворения законных требований, выдвинутых содержащимся иностранцем или лицом без гражданства. Если немедленное выполнение требований невозможно, лицу будут даны соответствующие разъяснения и приняты меры для их удовлетворения.

Лицо, отказывающееся от еды, будет содержаться отдельно от других лиц и находиться под наблюдением врача. Освобождение от обязанностей режима содержания в центре будет осуществляться на основании медицинского заключения врача. Мигранту будет предлагаться еда три раза в день. В случае отказа это будет отмечено в листе регистрации доставки еды и приобщено к его личному делу.

При возникновении угрозы жизни и утрате способности принимать самостоятельные решения, на основании письменного заключения врача и с его участием будут приняты меры по улучшению состояния здоровья лица, в том числе принудительное кормление при условии неунижения его достоинства. Отказ от приема пищи иностранца или лица без гражданства, содержащегося в центре, не помешает его переводу в другие центры, что будет осуществляться в сопровождении медработника.