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В Азербайджане предлагают хоронить за счет государства нелегальных мигрантов, умерших в центрах содержания

В Азербайджане предлагают хоронить за счет государства нелегальных мигрантов, умерших в центрах содержания Азербайджанское государство может взять на себя расходы на похороны нелегальных мигрантов, умерших в центрах содержания.
Внутренняя политика
31 октября 2024 г. 14:00
В Азербайджане предлагают хоронить за счет государства нелегальных мигрантов, умерших в центрах содержания

Азербайджанское государство может взять на себя расходы на похороны нелегальных мигрантов, умерших в центрах содержания.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Миграционный кодекс были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

В поправках определяются шаги, которые необходимо предпринять в случае смерти иностранца или лица без гражданства, принудительно размещенного в местный центр содержания.

Так, при тяжелой болезни или смерти мигранта начальник центра немедленно информирует об этом его близких родственников. В случае смерти также уведомляются дипломатические консульства или представительства государства, гражданином которого он являлся или где постоянно проживал, национальные или международные организации, взявшие на себя опеку, а также соответствующие государственные органы.

Тело умершего передается родственникам после проведения судебно-медицинской экспертизы и других процессуальных действий, предусмотренных Уголовным кодексом. Если в течение семи дней с момента смерти не поступит обращение о передаче тела, оно будет захоронено за счет государственных средств.

При этом, если в указанный срок поступит обращение о более длительном хранении тела, оно будет храниться в морге соответствующего учреждения исполнительной власти за счет средств обратившегося лица.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda saxlanma yerində ölən qanunsuz miqrantlar dövlət hesabına dəfn edilə bilər

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