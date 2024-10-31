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В Азербайджана определяют новые правила отправки писем нелегальными мигрантами из центров содержания

В Азербайджана определяют новые правила отправки писем нелегальными мигрантами из центров содержания В Азербайджана определяют новые правила отправки писем и телеграмм нелегальными мигрантами, помещенными в центры содержания.
Внутренняя политика
31 октября 2024 г. 14:00
В Азербайджана определяют новые правила отправки писем нелегальными мигрантами из центров содержания

В Азербайджана определяют новые правила отправки писем и телеграмм нелегальными мигрантами, помещенными в центры содержания.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Миграционный кодекс были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета по правовой политике и государственному строительству.

Согласно поправкам, эти иностранные граждане или лица без гражданства, содержащиеся в центрах, будут иметь право дважды в месяц отправлять письма или телеграммы за счет государства. При этом они смогут получать или отправлять неограниченное количество писем и телеграмм за свой счет. Отправка писем и телеграмм будет осуществляться в соответствии с правилами цензуры.

Лицо, принудительно помещенное в центр, сразу после поступления будет иметь право сделать один телефонный звонок для информирования своих близких родственников или других лиц, связь с которыми представляет для него юридический интерес.

Он также имеет право разговаривать по телефону четыре раза в неделю продолжительностью до 25 минут.

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