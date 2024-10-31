Мехрибан Алиева побывала в Азербайджанском государственном театре пантомимы

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и члены ее семьи 31 октября ознакомились с текущей ситуацией в здании Азербайджанского государственного театра пантомимы.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и члены ее семьи 31 октября ознакомились с текущей ситуацией в здании Азербайджанского государственного театра пантомимы.

Как сообщает Report , министр культуры Адиль Керимли проинформировал первого вице-президента Мехрибан Алиеву и членов ее семьи о театре.

Было отмечено, что Азербайджанский государственный театр пантомимы, один из известных театральных коллективов нашей республики, был основан в 1994 году как театр-студия. В течение шести лет студия функционировала при Театре юного зрителя. 6 марта 2000 года коллективу был присвоен статус "государственного". С 2005 года Азербайджанский государственный театр пантомимы располагается в здании кинотеатра "Шафаг".

За более чем 30-летний период в Театре пантомимы осуществлена постановка произведений многих авторов. Одним из главных преимуществ такого театра является отсутствие языкового барьера. За прошедший период коллектив успешно представлял азербайджанскую культуру в Германии, Австрии, Болгарии, Швейцарии, Грузии, Казахстане, Марокко, России и других странах.

Сегодня Театр пантомимы – один из самых посещаемых очагов культуры, снискавших большую зрительскую любовь.

Было сообщено, что здание кинотеатра "Шафаг", где в настоящее время располагается Азербайджанский государственный театр пантомимы, было построено в 1900 году. Оно внесено в список памятников архитектуры местного значения.

В ходе ознакомления с текущей ситуацией также была предоставлена информация о необходимых ремонтных работах в здании.