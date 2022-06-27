Заложен фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления

26 июня был заложен фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления.

26 июня был заложен фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления.

Как сообщает Report, в церемонии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства был проинформирован о том, что широкомасштабная работа по обеспечению электроэнергией объектов особого государственного значения и воинских частей на территории Кяльбаджарского района продолжается и сегодня. В рамках работ из расположенной в городе Гянджа подстанции «Гянджа-2» в качестве источника в Дашкесан проложена 110-киловольтная линия электропередачи. Это высоковольтная линия сыграет исключительную роль в обеспечении Кяльбаджара бесперебойной и качественной электроэнергией. Она проходит через территорию с самым сложным рельефом в Азербайджане. Для свободного передвижения техники в горах вначале была проложена дорога.

Было отмечено, что несмотря на то, что Кяльбаджар расположен в высокогорье, а также сложные условия, Открытое акционерное общество «Азеришыг» ведет работы высокими темпами. Современные электрические сети сооружаются даже на отдаленных территориях, где в советское время не было электроэнергии. Территория Алагёллер и другие территории в районе впервые обеспечиваются ОАО «Азеришыг» электроэнергией, продолжаются работы по прокладке 35-киловольтной защищенной, изолированной кабельной линии на территорию Зодского золоторудного месторождения.

В результате проделанной работы в Кяльбаджаре в обоих направлениях восстановлены 110-киловольтные воздушные линии, в одном направлении проложена 110-киловольтная электрическая линия, а на четыре различные территории - 35-киловольтные линии электропередачи. В целом на территории района сооружено 15 комплектных трансформаторных пунктов различной мощности.

Кроме того, в шести различных направлениях планируется проложить 35-киловольтные современные изолированные кабельные линии. Также предусмотрено создать кольцевую схему электроснабжения, соединяющую электрические сети 110/35-киловольтной подстанции «Истису», Кяльбаджарского и Лачинского районов.