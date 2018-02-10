Задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, доведены до командного состава Азербайджанской Армии

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня под руководством министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова проведено служебное совещание.

Как сообщает Report, к совещанию с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений, служб министерства и командиров объединений, посредством видеосвязи также были привлечены ответственные офицеры объединений и соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне.

Отметив выступление президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего, господина Ильхама Алиева на VI-ом съезде Партии "Ени Азербайджан", в том числе его высказывания об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и Азербайджанской Армии, министр обороны довел до внимания задачи, предстоящие выполнить в текущем году.

Особо подчеркнув слова, озвученные Верховным Главнокомандующим об армейском строительстве как о приоритетном вопросе, вооружении нашей страны, а также славной победе Азербайджанской Армии в ходе апрельских боев 2016-го года, министр подчеркнул, что государство и народ неизменно высоко оценивает азербайджанского солдата.

Проанализировав последнюю оперативную обстановку на линии фронта, министр дал командному и начальствующему составу соответствующие указания по обеспечению постоянной готовности войск к выполнению боевых задач, безопасности личного состава, повышению уровня их морально-психологической подготовки, знаний и навыков, а также в других направлениях.