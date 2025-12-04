Юсиф Велиев: В Азербайджане волонтерское движение вступило в новый этап развития
Внутренняя политика
- 04 декабря, 2025
- 14:37
В Азербайджане волонтерское движение вступило в новый этап развития.
Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда молодежи Азербайджана Юсиф Велиев на VIII Форуме солидарности волонтеров Азербайджана.
Он напомнил, что утвержденный президентом Ильхамом Алиевым в 2009 году закон "О волонтерской деятельности" создал правовую основу для волонтерства в Азербайджане.
"Процесс, начатый с волонтеров ASAN, развивается с каждым днем. Тысячи волонтеров на в течение года активно участвуют в гражданской службе в различных государственных структурах и международных мероприятиях", - сказал он.
