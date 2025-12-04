Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Юсиф Велиев: В Азербайджане волонтерское движение вступило в новый этап развития

    Внутренняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 14:37
    Юсиф Велиев: В Азербайджане волонтерское движение вступило в новый этап развития

    В Азербайджане волонтерское движение вступило в новый этап развития.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда молодежи Азербайджана Юсиф Велиев на VIII Форуме солидарности волонтеров Азербайджана.

    Он напомнил, что утвержденный президентом Ильхамом Алиевым в 2009 году закон "О волонтерской деятельности" создал правовую основу для волонтерства в Азербайджане.

    "Процесс, начатый с волонтеров ASAN, развивается с каждым днем. Тысячи волонтеров на в течение года активно участвуют в гражданской службе в различных государственных структурах и международных мероприятиях", - сказал он.

    Неделя волонтёров
    Yusif Vəliyev: Azərbaycanda könüllülük hərəkatı yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub
    Elvis

    Последние новости

    14:49

    Суд над гражданами Армении продолжается выступлениями адвокатов обвиняемых

    Происшествия
    14:46

    Бывшему замминистра финансов Польши предъявлены обвинения в коррупции

    Другие страны
    14:40

    Фархад Гаджиев: В Азербайджане почти треть вовлеченных в волонтёрство обеспечивается работой

    Внутренняя политика
    14:38

    Глава МИД Норвегии призвал поддержать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Другие страны
    14:37

    Юсиф Велиев: В Азербайджане волонтерское движение вступило в новый этап развития

    Внутренняя политика
    14:35

    Во Львове был убит сотрудник военкомата

    Другие страны
    14:30

    Великобритания и Норвегия усилят патрулирование на севере Атлантического океана

    Другие страны
    14:24

    Кыргызстан и Пакистан обсудили использование портов Карачи и Гвадар

    В регионе
    14:23

    Израиль и Ливан договорились о новой встрече по экономическому сотрудничеству

    Другие страны
    Лента новостей