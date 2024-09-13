Ялчин Рафиев принял участие в мероприятии по COP29 в Праге

Замглавы МИД Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев принял участие в мероприятии "COP29: содействие солидарности и единству в борьбе с вызовами изменения климата посредством расширения амбиций и поощрения деятельности" в Праге.

Замглавы МИД Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев принял участие в мероприятии "COP29: содействие солидарности и единству в борьбе с вызовами изменения климата посредством расширения амбиций и поощрения деятельности" в Праге.

Как сообщили Report в МИД, мероприятие было организовано по инициативе Постоянного представительства Азербайджана при ОБСЕ в рамках 31-го Экономического и экологического форума ОБСЕ.

Рафиев проинформировал участников о подготовке к конференции COP29, которая пройдет в ноябре этого года в Баку. Он также рассказал о 14 инициативах, выдвинутых Азербайджаном в рамках своего председательства, и работе, проводимой для их продвижения.

В своем выступлении Рафиев рассказал о предпринятых в Азербайджане шагах в рамках энергоперехода и климатической политике страны. Он отметил, что Азербайджан продвигает инклюзивность и сотрудничество в борьбе с изменением климата, и сообщил, что председательство COP29 находится в тесном контакте со многими партнерами.

Модератором мероприятия выступил постоянный представитель Австрии при ОБСЕ Флориан Рауниг.