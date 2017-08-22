Выделено 3 млн манатов для продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Гядабей

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по благоустройству и созиданию в городе Гядабей.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Гядабей из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики поручено выделить Исполнительной власти Гядабейского района 3,0 (три) миллиона манатов.

В распоряжении отмечается, что в результате успешной реализации государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в социально-экономической жизни Гядабейского района произошли основательные изменения, объем промышленной продукции вырос в 103,4 раза, средства, направленные на основной капитал, - в 68,5 раза, в том числе объем строительно-монтажных работ – в 71,0 раза, созданы завод по переработке руды, заводы по производству минеральных вод и лимонада, другие крупные производственные и перерабатывающие предприятия, построены Районная центральная больница, Детско-юношеская шахматная школа, Центр детского творчества, "Дом ашугов", Площадь флага, два 40-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, Автовокзальный комплекс, сданы в эксплуатацию другие объекты социальной направленности, отвечающие современным требованиям, реконструирована система водоснабжения города, проложены автомобильные дороги, возведены мосты, проведены широкие работы по благоустройству и созиданию.