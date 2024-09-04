Министр оборонной промышленности Азербайджана принимает участие в выставке SOFEX 2024 в Иордании

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Делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана Вугаром Мустафаевым принимает участие в 14-ой ярмарке сил специальных операций (SOFEX 2024) и конференции командиров спецназа Ближнего Востока, которые начали работу 3 сентября в Акабе (Иордания).

Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности.

По данным ведомства, министр провел ряд официальных встреч.

"В ходе проведенных встреч обсуждались возможности сотрудничества в сфере оборонной промышленности, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - подчеркивает министерство.