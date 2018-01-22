Врач: Депутат Нариман Алиев перенес 9-часовую операцию на сердце

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ "На данный момент состояние депутата Наримана Алиева удовлетворительное. Он пришел в сознание и может разговаривать".

Как сообщает Report, об этом заявил прооперировавший Н.Алиева сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук, депутат ММ Рашад Махмудов.

Он сказал, что операция была сложная: "Заболевание Нариман муаллима вызвало серьезные проблемы в функции всех органов - печени, почек, головного мозга, сердца. Он долгое время был подключен к аппарату искусственного дыхания. Операция началась 10 января в 18:00 и продолжалась до 03:00 следующего дня. Это была одна из сложнейших операций в мире. Согласно мировой статистике, 95% людей с этой болезнью умирают через сутки после хирургического вмешательства. С учетом сложности операции, были проведены консультации со всеми экспертами Мюнхенского кардиологического института и турецкой больницы Аджибадем. После совместных обсуждений, мы продолжили лечение. После операции функция сердца была восстановлена. Затем возник большой шанс для восстановления других органов".

Р.Махмудов отметил, что Н.Алиев уже пришел в себя и все органы функционируют в нормальном порядке: "Он разговаривает, пришел в сознание. Не могу сказать, когда его переведут в палату. Думаю, что после месячной реабилитации Нариман муаллим вновь приступит к деятельности".

Отметим, что 10 января депутат от Масаллинского городского избирательного округа №70, 50-летний Нариман Алиев был помещен в Республиканский лечебный диагностический центр и прооперирован.