Военнослужащим Минобороны присвоены высшие воинские звания
Внутренняя политика
- 07 ноября, 2025
- 16:14
Ряду военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики присвоены высшие воинские звания.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Последние новости
17:04
Азербайджанский тиктокер арестован на 60 сутокПроисшествия
17:03
Объявлена программа визита Эрдогана в АзербайджанВнешняя политика
16:58
ЦБА выбрал страховщикаФинансы
16:54
В Калифорнийском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,7Другие страны
16:52
Хикмет Гаджиев обсудил с делегацией НАТО мирный процесс на Южном КавказеВнешняя политика
16:50
МИД Казахстана: Присоединение к Авраамским соглашениям соответствует интересам страныВ регионе
16:50
На освобожденных территориях проектируется более 3 тыс. км дорогВнутренняя политика
16:49
Госкомитет: Завершается проектирование 20 населенных пунктов в Карабахе и Восточном ЗангезуреВнутренняя политика
16:45