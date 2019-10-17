Президент Ильхам Алиев: Внутрипоселковые дороги должны быть заасфальтированы

"Дорожное строительство в Азербайджане приняло широкий размах. Ежегодно у нас прокладывается тысяча километров новых дорог. Нынешний год также не является исключением. Рад, что в последнем отчете Давосского всемирного экономического форума отмечен прогресс и в этой области. Если в прошлый раз по качеству дорог мы находились на 34-м месте, то в этом году занимаем 27-е место, в том числе первое место в СНГ. Это свидетельствует о том, что инвестиции, вложенные в дорожную инфраструктуру, дают свой эффект. Дорожное строительство приняло широкий размах, дороги строятся с высоким качеством. Так и продолжайте. Все дороги Азербайджана и впредь должны отвечать самым высоким стандартам".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салеха Мамедова.

По словам главы государства, в инвестиционной программе на нынешний год выделено достаточно средств на строительство дорог - магистральных, междугородних, между селами и сельских: "Что касается магистральных дорог, то мы вместе с нашими основными соседями – тремя соседними странами, можно сказать, завершили прокладку дорог. В настоящее время строится новая дорога до границы с Россией. Проинформируете об этом. В то же время мы расширяем двухполосную дорогу от Гянджи до границы в направлении Грузии до четырехполосной. Проинформируете и об этом проекте. Прокладка части дороги до границы с Ираном пока еще остается, основная дорога проложена, сократилось и расстояние. Это тоже очень важный проект.

В этом году также предусмотрены средства на прокладку междугородних и строительство сельских дорог. В том числе, в последний раз я поручил вам обратить внимание на состояние дорог в бакинских поселках. Необходимо отремонтировать как межпоселковые, так и внутрипоселковые дороги, проложить новые дороги. В некоторых местах все еще остаются грунтовые дороги. Их не должно быть. Внутрипоселковые дороги должны быть заасфальтированы".