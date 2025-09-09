Внутренним войскам Азербайджана могут запретить применять спецсредства в ряде ситуаций
Внутренняя политика
- 09 сентября, 2025
- 15:02
Военнослужащим внутренних войск Азербайджана могут запретить применять специальные средства в определенных ситуациях.
Как сообщает Report, соответствующие ограничения предусмотрены в новом проекте закона "О внутренних войсках Азербайджанской Республики".
Документ обсуждался на сегодняшнем заседании Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса.
В частности, военнослужащим могут запретить прицельно стрелять в людей гранатами (патронами) со слезоточивым газом, а также применять водометы при отрицательной температуре воздуха.
