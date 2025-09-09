Внутренним войскам Азербайджана могут запретить применять спецсредства в ряде ситуаций

Военнослужащим внутренних войск Азербайджана могут запретить применять специальные средства в определенных ситуациях.

Как сообщает Report, соответствующие ограничения предусмотрены в новом проекте закона "О внутренних войсках Азербайджанской Республики".

Документ обсуждался на сегодняшнем заседании Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса.

В частности, военнослужащим могут запретить прицельно стрелять в людей гранатами (патронами) со слезоточивым газом, а также применять водометы при отрицательной температуре воздуха.