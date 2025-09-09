ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Внутренним войскам Азербайджана могут запретить применять спецсредства в ряде ситуаций

    Внутренняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 15:02
    Военнослужащим внутренних войск Азербайджана могут запретить применять специальные средства в определенных ситуациях.

    Как сообщает Report, соответствующие ограничения предусмотрены в новом проекте закона "О внутренних войсках Азербайджанской Республики".

    Документ обсуждался на сегодняшнем заседании Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса.

    В частности, военнослужащим могут запретить прицельно стрелять в людей гранатами (патронами) со слезоточивым газом, а также применять водометы при отрицательной температуре воздуха.

    Daxili qoşunlara xüsusi vasitələrin tətbiqi ilə əlaqədar bir sıra qadağalar tətbiq ediləcək

