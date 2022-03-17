Внесены изменения в штатную численность сотрудников Службы госбезопасности

Внесены изменения в ”Положение о Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики“, ”Структуру Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики“, ”Предельную штатную численность военнослужащих Службы государственной безопасност

Внесены изменения в ”Положение о Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики“, ”Структуру Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики“, ”Предельную штатную численность военнослужащих Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, содержащихся за счет средств государственного бюджета Азербайджанской Республики, и сотрудников, принятых на работу в систему Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики“, "Перечень должностей высших воинских званий в Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.