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Внесены изменения в штатную численность сотрудников Службы госбезопасности

Внесены изменения в штатную численность сотрудников Службы госбезопасности Внесены изменения в ”Положение о Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики“, ”Структуру Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики“, ”Предельную штатную численность военнослужащих Службы государственной безопасност
Внутренняя политика
17 марта 2022 г. 18:35
Внесены изменения в штатную численность сотрудников Службы госбезопасности

Внесены изменения в ”Положение о Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики“, ”Структуру Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики“, ”Предельную штатную численность военнослужащих Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, содержащихся за счет средств государственного бюджета Азербайджанской Республики, и сотрудников, принятых на работу в систему Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики“, "Перечень должностей высших воинских званий в Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.

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Версия на азербайджанском языке DTX-nin işçilərinin ştat sayı həddində dəyişiklik edilib

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